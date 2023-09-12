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08:10 (мск), источник: Известия

Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия работает над созданием оружия на новых физических принципах, так как оно будет обеспечивать безопасность в перспективе. Об этом он заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства также согласился подумать над идеей создания технологического офшора в России.

«Наверное, можно подумать над какими-то дополнительными инструментами. Вот вы сказали о создании российского технологического офшора, вот это точно… Я с коллегами обязательно посоветуюсь», — отметил Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.

Ранее, 12 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии интереса у РФ и КНДР к предостережениям Белого дома в адрес Северной Кореи о продаже оружия России.

До этого, 10 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян спецпоездом, чтобы нанести визит в РФ.

Предполагается, что состав прибудет во Владивосток 13 сентября, где на полях ВЭФ состоится встреча Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10—13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Приморский край).

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