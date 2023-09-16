В США указали на провал политики Байдена в отношении КНДР

По словам журналиста, переговоры лидеров России и КНДР «подчеркивают провал политики Байдена в отношении Северной Кореи».
«Северная Корея, скорее всего, будет производить и передавать [России] большое количество боеприпасов», — считает Рогин.
Это, по мнению журналиста, может повысить риск конфликта между Соединенными Штатами и Северной Кореей.
Он обратили внимание, что администрации Байдена будет тяжело наладить отношения с КНДР. Более того, это может оказать негативное влияние на репутацию Байдена, в случае если он будет баллотировать на президентские выборы в 2024 году.
Автор статьи поясняет, что для взаимодействия с Пхеньяном от американского лидера требуются «как лидерские позиции, так и политический капитал». Эксперт из вашингтонского Центра им. Генри Стимсона Дженни Таун, в свою очередь, отметила, что Вашингтон стремится убедить КНДР с помощью угроз в том, что ей не нужно ядерное оружие.
«Мы не создали никаких предпосылок для того, чтобы Северная Корея рассматривала нас как возможный вариант [для сотрудничества]», — добавила она.
Ранее, 14 сентября, Ким Чен Ын отметил свою готовность работать с Путиным над 100-летним планом стабильных отношений. Страна выразила готовность выстраивать стабильные и долгосрочные отношения, осуществляя истинную международную справедливость.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России принял предложение северокорейского лидера посетить свою страну. Песков также отметил, что визит Ким Чен Ына был своевременным и конструктивным.