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07:20 (мск), источник: Известия

В США указали на провал политики Байдена в отношении КНДР

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына продемонстрировала несостоятельность политики администрации президента США Джо Байдена в отношении Пхеньяна. Об этом 15 сентября заявил обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

Источник: Пресс-служба Президента России

Последствия «политики невзаимодействия» администрации Байдена с Пхеньяном, проявились на этой неделе на российском Дальнем Востоке.

Джош Рогин
обозреватель газеты The Washington Post

По словам журналиста, переговоры лидеров России и КНДР «подчеркивают провал политики Байдена в отношении Северной Кореи».

«Северная Корея, скорее всего, будет производить и передавать [России] большое количество боеприпасов», — считает Рогин.

Это, по мнению журналиста, может повысить риск конфликта между Соединенными Штатами и Северной Кореей.

Он обратили внимание, что администрации Байдена будет тяжело наладить отношения с КНДР. Более того, это может оказать негативное влияние на репутацию Байдена, в случае если он будет баллотировать на президентские выборы в 2024 году.

Автор статьи поясняет, что для взаимодействия с Пхеньяном от американского лидера требуются «как лидерские позиции, так и политический капитал». Эксперт из вашингтонского Центра им. Генри Стимсона Дженни Таун, в свою очередь, отметила, что Вашингтон стремится убедить КНДР с помощью угроз в том, что ей не нужно ядерное оружие.

«Мы не создали никаких предпосылок для того, чтобы Северная Корея рассматривала нас как возможный вариант [для сотрудничества]», — добавила она.

Ранее, 14 сентября, Ким Чен Ын отметил свою готовность работать с Путиным над 100-летним планом стабильных отношений. Страна выразила готовность выстраивать стабильные и долгосрочные отношения, осуществляя истинную международную справедливость.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России принял предложение северокорейского лидера посетить свою страну. Песков также отметил, что визит Ким Чен Ына был своевременным и конструктивным.

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