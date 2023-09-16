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09:10 (мск), источник: Ведомости

Власти Крыма продали национализированное имущество на 815 млн рублей

В Крыму были проведены восемь аукционов по реализации национализированной недвижимости, заключены договоры на сумму свыше 815 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Источник: Reuters

«В Крыму проводится работа по отчуждению ранее национализированного имущества украинских олигархов. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн руб. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость», — написал он.

Константинов сообщил, что сейчас размещены извещения о продаже с аукциона четырех жилых помещений, власти рассчитывают, что они принесут бюджету 27 млн руб.

«Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн руб.», — сообщил председатель Госсовета.

Константинов добавил, что антитеррористическая комиссия продолжит работу «по выявлению имущества украинских олигархов» в республике.

В начале февраля стало известно, что предприятия украинских бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, украинского депутата Нестора Шуфрича, литовского предпринимателя Коласа Игориса и др. были национализированы. Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского.

29 мая Аксенов рассказал, что расположенная в Крыму недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко также будет выставлена на торги после национализации.

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