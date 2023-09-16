Эрдоган предложил Путину, Алиеву и Пашиняну провести встречу по Карабаху

«Мы выступили с предложением провести трехстороннюю встречу, даже четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе с моим участием и с [президентом России Владимиром] Путиным, [президентом Азербайджана] Ильхамом Алиевым и [премьер-министр Армении Николом] Пашиняном», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Анкара пока не получила ответ на свое предложение.
16 сентября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил ТАСС, что Баку рассчитывает заключить мирный договор с Арменией до конца года. При этом азербайджанские власти призывают Ереван зафиксировать признание территориальной целостности республики.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными двух стран. В результате было подписано трехстороннее заявление президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ситуация вокруг региона вновь ухудшилась в 2022 г., когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре — на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.