СМИ сообщили о начале военного переворота в Конго

При этом министр связи Конго Тьерри Мунгалла сообщил в социальных сетях, что правительство «отрицает эти фейковые новости». «Подтверждаем мнение о царящем спокойствии и приглашаем население продолжать заниматься своими делами», — написал он.
Сассу-Нгессо правит страной с 1997 г. До этого он был президентом Народной Республики Конго с 1979 по 1992 г. Главе африканской республики 79 лет.
За прошедшее лето на африканском континенте произошло несколько военных переворотов, последний из которых случился в Габоне 30 августа. Тогда армия объявила о свержении 64-летнего президента страны Али Бонго, правившего 14 лет. Сообщение о перевороте передали по телевидению после объявления о победе Бонго на выборах президента.
Военные заявили об аннулировании итогов голосования, закрытии границ и роспуске всех действующих институтов власти, включая правительство, парламент и Конституционный суд.
До этого военный переворот произошел в Нигере. 26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. После этого ЭКОВАС (входят 15 государств Африканского региона) выпустил заявление о возможном применении силы для возвращения конституционной власти. 16 сентября Мали и Буркина-Фасо, в которых к власти также пришли военные хунты, подписали с Нигером пакт о коллективной обороне.