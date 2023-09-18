Россия решила выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона

«Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 г. В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР», — уточнила пресс-служба МИД.
В ведомстве отметили, что деятельность Баренцева сотрудничества фактически остановилась с марта 2022 г. по вине западных участников — Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Евросоюза. Такая политика не соответствует долгосрочным интересам жителей стран Заполярья, подчеркнули в МИД.
Совет Баренцева/Евроарктического региона создали 30 лет назад. Ключевой задачей организации является сохранение мира и стабильности на Севере, а также социально-экономическое развитие региона и защита окружающей среды. В зону ответственности организации СБЕР также входит укрепление культурных и гуманитарных отношений между народами, в том числе коренными.
Вопрос продолжения участия России в СБЕР поднимали на сессии «Многостороннее сотрудничество в Арктике сквозь призму международных арктических организаций» проекта Think Arctic — Think Global, которая прошла в Москве в ноябре 2022 г.