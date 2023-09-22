Неволя нарушает внутренние ритмы гигантских панд Новое открытие может привести к улучшению условий содержаниях медведей вне естественной среды обитания
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Главные новости недели
19:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэкономики: плата за ЖКХ у средней российской семьи вырастет на 500−550 рублей

В 2024 году рост тарифов на коммунальные услуги в РФ ограничат на уровне 9,8%. В 2025-м индексация составит 5,7%, в 2026-м — 4%, следует из прогноза Минэкономики о социально-экономическом развитии России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Источник: РИА "Новости"

«Таким образом, например, средняя платежка за ЖКХ на семью из трех человек, проживающих в квартире 50 кв. м, вырастет на 500−550 ₽ Данная индексация производится после полуторагодового перерыва (в 2023 году ее не было). Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период», — пояснили в министерстве (цитата по «Прайму»).

В Минэкономики отметили, что окончательный размер тарифов на коммунальные услуги определят региональные власти. За соблюдением ограничения в 9,8% будет следить Федеральная антимонопольная служба.

Предыдущая индексация тарифов на ЖКУ прошла на семь месяцев раньше намеченного срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023-го. Принятое решение объясняли необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и тем, что в последние годы индексация была ниже уровня инфляции.

Эрдни Кагалтынов

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти объявили о возобновлении масочного режима
Названо имя преемника Пригожина в Африке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ