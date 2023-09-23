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11:03 (мск), источник: ТАСС

Глава украинской разведки признал, что танки Abrams в бою «долго не протянут»

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что полученные из США танки Abrams можно использовать для выполнения только узкого спектра задач, так как в обычном бою они «долго не протянут».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Их нужно применять для очень специфических, хорошо подготовленных операций, потому что если их использовать на передовой, просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не протянут. Их нужно использовать для прорыва, но эти операции должны быть очень хорошо подготовлены», — сказал он в интервью порталу War Zone.

Ранее в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США Джо Байден заявил, что танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Также президент сообщил, что США расширят поставки Украине средств ПВО, в том числе передадут новые батареи системы Hawk. В распространенном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена также говорится, что администрация Соединенных Штатов направляет Украине очередной пакет военной помощи на $325 млн с боеприпасами для систем ПВО.

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