23:09 (мск), источник: Ведомости
Пушилин избран на должность главы ДНР
Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) избрал Дениса Пушилина на должность главы региона, о чем сам Пушилин рассказал в своем Telegram-канале.
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«По представлению президента Российской Федерации сегодня был избран депутатами Народного совета ДНР на пост главы Донецкой народной республики. Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку», — заявил Пушилин.
В церемонии, в ходе которой было объявлено о результатах голосования, принял участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России.
Ранее 23 сентября в должность губернатора Херсонской области вступил Владимир Сальдо, кроме того, парламент Запорожской области избрал Евгения Балицкого в качестве главы региона.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». В феврале Путин призвал вывести новые территории на всероссийские показатели к 2030 г.