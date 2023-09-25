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08:47 (мск), источник: Ведомости

Посол направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана СС «Галичина»

Посольство России в Оттаве направит ноту в МИД Канады из-за приглашения в парламент страны и чествования ветерана дивизии СС «Галичина». Об этом в комментарии «РИА Новости» сообщил посол России в Канаде Олег Степанов.

Источник: AP 2023

Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады.

Олег Степанов
посол РФ в Канаде

По словам Степанова, приглашение ветерана СС «Галичина» не является ошибкой. Это «следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев», пояснил он.

22 сентября на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен в том числе 98-летний Ярослав Хунка. Он был представлен как герой войны, сражавшийся за Первую украинскую дивизию. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил ветерана СС «Галичина», принес извинения.

Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 г. Костяк дивизии составляли украинские националисты. В мае 2020 г. Киевский окружной административный суд признал нацистской символику дивизии.

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