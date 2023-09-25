Посол направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана СС «Галичина»

По словам Степанова, приглашение ветерана СС «Галичина» не является ошибкой. Это «следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев», пояснил он.
22 сентября на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен в том числе 98-летний Ярослав Хунка. Он был представлен как герой войны, сражавшийся за Первую украинскую дивизию. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил ветерана СС «Галичина», принес извинения.
Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 г. Костяк дивизии составляли украинские националисты. В мае 2020 г. Киевский окружной административный суд признал нацистской символику дивизии.