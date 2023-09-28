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10:04 (мск), источник: Ведомости

Майк Помпео рассказал о шутках с Путиным о КГБ

Бывший госсекретарь США и экс-руководитель ЦРУ Майк Помпео, выступая на инвестиционном форуме в Греции, рассказал о шутках во время контактов с президентом России Владимиром Путиным о КГБ СССР, передает агентство AMNA.

Источник: Reuters

«Говоря о своих контактах с Путиным, Майк Помпео признался, что они шутили по поводу КГБ и спецслужб», — сказано в материале.

Помимо этого, Помпео отметил, что у Путина есть представление о восстановлении великой Российской империи. Он также обратил внимание на укрепление отношений Москвы и Пекина и отметил, что отношения двух стран стали крепче по сравнению с тем, что было три года назад. При этом он охарактеризовал российско-китайские связи как «отношения по необходимости».

Встреча Путина и Помпео состоялась 14 мая 2019 г. в Сочи. На тот момент Помпео занимал пост госсекретаря США. По итогам встречи Кремль сообщил, что встреча лидеров двух стран продлилась более полутора часов. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что во время встречи чувствовался деловой настрой Вашингтона, но прорыва в отношениях двух стран не произошло. Сам Помпео же охарактеризовал встречу с российским лидером как шаг вперед и призвал Москву к сотрудничеству с Вашингтоном по ключевым международным вопросам.

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