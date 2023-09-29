Путин подписал указ об осеннем призыве

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек», — говорится в указе.
Он вступает в силу со дня опубликования — 29 сентября.
Ранее в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил Владимир Цимлянский заявил, что во всех российских субъектах призыв начнется 1 октября. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и некоторые местности, приравненные к районам Крайнего Севера. Там граждан буду призывать с 1 ноября по 31 декабря, что связано с климатическими особенностями этих территорий.
Срок службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев.
Уточняется, что всех призывников направят в соединения и воинские части на территории России, но в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — они не поедут. Кроме того, их не будут привлекать к участию в спецоперации.
По словам Цимлянского, треть новобранцев отправятся в учебные соединения и части, где освоят современную технику и получат военно-учетную специальность, после чего вернутся в войска. Помимо этого, продолжится формирование научных и спортивных рот.
Военных, у которых истек срок службы по призыву, своевременно уволят и отправят к местам проживания, резюмировал контр-адмирал.