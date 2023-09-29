Главное
Спецоперация на Украине
16:46 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал указ об осеннем призыве

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек», — говорится в указе.

Он вступает в силу со дня опубликования — 29 сентября.

Ранее в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил Владимир Цимлянский заявил, что во всех российских субъектах призыв начнется 1 октября. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и некоторые местности, приравненные к районам Крайнего Севера. Там граждан буду призывать с 1 ноября по 31 декабря, что связано с климатическими особенностями этих территорий.

Срок службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев.

Уточняется, что всех призывников направят в соединения и воинские части на территории России, но в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — они не поедут. Кроме того, их не будут привлекать к участию в спецоперации.

По словам Цимлянского, треть новобранцев отправятся в учебные соединения и части, где освоят современную технику и получат военно-учетную специальность, после чего вернутся в войска. Помимо этого, продолжится формирование научных и спортивных рот.

Военных, у которых истек срок службы по призыву, своевременно уволят и отправят к местам проживания, резюмировал контр-адмирал.

Справка
Единый реестр воинского учета и электронные повестки: что нужно знатьПланируется, что цифровые базы позволят направлять повестки только тем, кто может и должен служить — и не беспокоить тех, кто не подлежит призыву. До конца года единый реестр воинского учета заработает в одном-двух регионах России, а по всей стране он будет введен не раньше 2025-го, оценивают в Минцифры
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Американцы признали поражение ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир