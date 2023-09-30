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Спецоперация на Украине
11:18 (мск), источник: © РИА Новости

Генштаб Канады оценил скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Начальник генштаба Канады генерал Уэйн Эйр признал, что Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов, сообщает радиостанция Radio-Canada.

Источник: Reuters

Ранее Канада передала Украине «натовские» снаряды и несколько боевых танков.

Отмечается, что с февраля 2022 года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 миллиметров. По мнению генерала, если Оттаве придется использовать боеприпасы такими же темпами, как у Украины, их запас будет исчерпан в течение нескольких дней.

«Это вызывает все большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось», — приводится в сообщении радиостанции слова Эйра.

Эйр также пожаловался на состояние боевых танков Канады. По его словам, не все танки, которые остались в стране, являются рабочими из-за нехватки запасных частей и специалистов.

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