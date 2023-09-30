Генштаб Канады оценил скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов

Ранее Канада передала Украине «натовские» снаряды и несколько боевых танков.
Отмечается, что с февраля 2022 года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 миллиметров. По мнению генерала, если Оттаве придется использовать боеприпасы такими же темпами, как у Украины, их запас будет исчерпан в течение нескольких дней.
«Это вызывает все большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось», — приводится в сообщении радиостанции слова Эйра.
Эйр также пожаловался на состояние боевых танков Канады. По его словам, не все танки, которые остались в стране, являются рабочими из-за нехватки запасных частей и специалистов.