15:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В Бундестаге заявили о праве Украины наносить удары по России ракетами Taurus

Германии необходимо в срочном порядке поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke. По ее словам, международное право разрешает Украине наносить удары по военным целям на территории России.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение (российской армии.— ''Ъ'')», — заявила она (цитата по Tagesschau).

На уточняющие вопросы журналистов о легитимных военных целях Украины Агнес Штрак-Циммерман заявила, что к ним в том числе относится Крым, «через который организуется снабжение российской армии». По ее словам, международное право позволяет наносить такие удары «независимо от того, где произведено орудие и кто его поставляет».

Taurus — ракета дальностью действия до 500 км, запускаемая с истребителей. Она считается эффективной для атак на защищенные цели, такие как командные бункеры или склады боеприпасов. Мари-Агнес Штрак-Циммерман осуждала нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца торопиться с решением об их поставке.

Власти ФРГ опасаются, что Taurus будут использоваться для нанесения ударов по территории России. По данным Der Spiegel, правительство связалось с производителем Taurus, чтобы узнать, можно ли искусственно ограничить дальность полета ракеты перед передачей Украине.

Лусине Баласян

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