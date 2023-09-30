В Бундестаге заявили о праве Украины наносить удары по России ракетами Taurus

«Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение (российской армии.— ''Ъ'')», — заявила она (цитата по Tagesschau).
На уточняющие вопросы журналистов о легитимных военных целях Украины Агнес Штрак-Циммерман заявила, что к ним в том числе относится Крым, «через который организуется снабжение российской армии». По ее словам, международное право позволяет наносить такие удары «независимо от того, где произведено орудие и кто его поставляет».
Taurus — ракета дальностью действия до 500 км, запускаемая с истребителей. Она считается эффективной для атак на защищенные цели, такие как командные бункеры или склады боеприпасов. Мари-Агнес Штрак-Циммерман осуждала нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца торопиться с решением об их поставке.
Власти ФРГ опасаются, что Taurus будут использоваться для нанесения ударов по территории России. По данным Der Spiegel, правительство связалось с производителем Taurus, чтобы узнать, можно ли искусственно ограничить дальность полета ракеты перед передачей Украине.