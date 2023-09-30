В США проголосуют по плану финансирования правительства без помощи Киеву

Документ в случае принятия позволит продолжить правительству работу в течение 45 дней при текущем уровне расходов. В него будут добавлены средства на помощь в случае стихийных бедствий в США, но не средства на поддержку Украины, которые запрашивал Белый дом.
Как отмечает издание, для принятия этого проекта Маккарти потребуется две трети голосов, а значит без поддержки демократов документ не пройдет.
Сам Маккарти заявил, что если президент США Джо Байден прикажет своим сопартийцам голосовать против проекта, то «шатдаун» будет на его совести. Помощь Киеву не должна включаться в план, поскольку у него «уже есть $3 млрд», добавил он. Голосование по проекту должно состояться в ближайшее время.
27 сентября Байден раскритиковал Маккарти за то, что он якобы не хочет выполнять условия прежних договоренностей с Белым домом о дальнейшем финансировании правительства. На протяжении последних двух недель Маккарти пытается заручиться поддержкой крайне правых членов своей партии, которые отказывались голосовать за краткосрочный бюджет и требовали среди всего прочего сокращения расходов, создания комиссии по обсуждению проблемы госдолга и др.
В документе сенаторы предлагали выделить $4,49 млрд на краткосрочную военную помощь Украине и еще $1,65 млрд дополнительной финансовой помощи вместо запрошенных Байденом в августе у конгресса $24 млрд.
Республиканцы в палате представителей предлагают совокупное сокращение расходов на $60 млрд (они не затронули траты на оборону и non discretionary spending — расходные статьи, которые трудно изменить: пенсии и медстраховка ветеранов), а демократы выступают против снижения расходов в таких размерах, писали «Ведомости». Наиболее активным противником выделения средств Украине оказалась республиканка Марджори Тейлор Грин.