Делегация Сената посетит Китай на следующей неделе

«Наша цель — взаимодействие с [КНР], как это делали несколько [американских] чиновников высокого ранга, по широкому спектру вопросов. Мы действительно считаем, что чем больше взаимодействия, тем больше возможностей и потенциала для урегулирования конфликта», — пояснил Крэйпо.
В состав делегации также войдет лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). Среди тем визита работа американских технологических компаний в Китае. В частности, Шумер намерен обсудить возможности американской Micron Technology вести бизнес в КНР, сообщили неназванные источники агентства.
По их сведениям, законодатели рассчитывают также встретиться с представителями американского бизнес-сообщества в Шанхае и обсудить «инвестиционный климат» для компаний из США.
Micron — один из крупнейших в мире производителей микропроцессоров. 21 мая власти Китая запретили закупать продукцию компании организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры. В ходе проверки, проведенной китайской стороной, было установлено, что разработки компании «представляют угрозу национальной кибербезопасности». Власти Соединенных Штатов назвали такую меру «безосновательной».