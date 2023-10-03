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01:23 (мск), источник: ТАСС

Делегация Сената посетит Китай на следующей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Двухпартийная делегация Сената на следующей неделе посетит Китай и надеется быть принятой председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора Майка Крэйпо (республиканец от штата Айдахо), который войдет в состав делегации.

Источник: AP 2023

«Наша цель — взаимодействие с [КНР], как это делали несколько [американских] чиновников высокого ранга, по широкому спектру вопросов. Мы действительно считаем, что чем больше взаимодействия, тем больше возможностей и потенциала для урегулирования конфликта», — пояснил Крэйпо.

В состав делегации также войдет лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). Среди тем визита работа американских технологических компаний в Китае. В частности, Шумер намерен обсудить возможности американской Micron Technology вести бизнес в КНР, сообщили неназванные источники агентства.

По их сведениям, законодатели рассчитывают также встретиться с представителями американского бизнес-сообщества в Шанхае и обсудить «инвестиционный климат» для компаний из США.

Micron — один из крупнейших в мире производителей микропроцессоров. 21 мая власти Китая запретили закупать продукцию компании организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры. В ходе проверки, проведенной китайской стороной, было установлено, что разработки компании «представляют угрозу национальной кибербезопасности». Власти Соединенных Штатов назвали такую меру «безосновательной».

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