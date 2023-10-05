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12:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков назвал выступление Путина на «Валдае» событием мирового масштаба

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сегодняшняя речь Владимира Путина на форуме «Валдай» будет «весьма содержательной». Он назвал выступление президента на «Валдае» «событием мирового масштаба».

Источник: РИА "Новости"

На «Валдае» мы ожидаем выступление президента Путина. Каждый раз это событие такого, мирового масштаба. Все с большим вниманием следят.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он также обратил внимание, что Владимир Путин сегодня будет выступать на юбилейной, двадцатой по счету пленарной сессии «Валдая».

«Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — считает пресс-секретарь президента.

Во время выступлении на «Валдае» в 2022 году президент заявил, что Россия стоит на «историческом рубеже», а впереди ее ждет «наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны».

Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Выступление Владимира Путина состоится сегодня в середине дня. Валдайский клуб был создан в 2004 году по инициативе «РИА Новости», Совета по внешней и оборонной политике, журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile.

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Анастасия Ларина

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