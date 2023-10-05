Песков назвал выступление Путина на «Валдае» событием мирового масштаба

Он также обратил внимание, что Владимир Путин сегодня будет выступать на юбилейной, двадцатой по счету пленарной сессии «Валдая».
«Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — считает пресс-секретарь президента.
Во время выступлении на «Валдае» в 2022 году президент заявил, что Россия стоит на «историческом рубеже», а впереди ее ждет «наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны».
Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Выступление Владимира Путина состоится сегодня в середине дня. Валдайский клуб был создан в 2004 году по инициативе «РИА Новости», Совета по внешней и оборонной политике, журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile.