Замминистра обороны России наградил военных за отражение атак ВСУ у Работино

«Военнослужащие ЮВО, отличившиеся в ходе отражения очередных безуспешных атак украинских националистов на ореховском направлении в районе населенного пункта Работино, награждены государственными наградами. Медали “За отвагу”, “За храбрость”, Суворова, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали вручены офицерам и солдатам группировки заместителем министра обороны России генерал-полковником Виктором Горемыкиным на передовой», — сказали в ведомстве.
В ходе боевых действий военнослужащие российской группировки войск ежедневно срывают планы ВСУ по прорыву обороны в полосе ответственности, уничтожая десятки единиц иностранного вооружения, отметили в МО РФ.
«Поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы их заслужили, выполняя боевые задачи, проявив мужество, отвагу, стойкость. Вы — гордость вооруженных сил, гордость своей страны. Вами гордятся ваши близкие, боевые друзья, товарищи», — поблагодарил военнослужащих Горемыкин.
Командир подразделения Таймураз Гаглоев рассказал, что для него медаль «За отвагу» — особенная. «Она (награда — прим. ТАСС) для меня особенная. Выполняли боевую задачу, встали на огневые позиции. Пришла цель, начали работать, противник пошел в наступление. Мы до последнего стояли, отработали», — вспомнил Гаглоев.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 3 октября сообщил, что попытки ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении в районах Вербового и Работино провалились.