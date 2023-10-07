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02:07 (мск), источник: ТАСС

Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Армении

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Власти города Вьен (департамент Изер) на юго-востоке Франции в пятницу приняли решение снять флаг Украины с фасада мэрии из-за слов президента страны Владимира Зеленского об Армении и Нагорном Карабахе по итогам его беседы по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила газета Le Dauphine Libere.

Источник: Reuters

По ее данным, украинский флаг был вывешен на фасаде здания мэрии Вьена в феврале 2022 года.

Как указали в мэрии, решение снять флаг было принято в связи с заявлениями президента Украины после его телефонного разговора с президентом Азербайджана.

В частности, «вызывают вопросы недавние заявления украинского президента в разговоре в Алиевым, касающиеся приверженности принципам суверенитета и территориальной целостности государств» в контексте нарушений прав человека, которые, по мнению муниципалитета, происходят в Нагорном Карабахе. Городские власти считают «невозможным игнорировать тот факт, что Азербайджан использовал продажу газа для финансирования военных действий против Армении».

Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что 4 октября он и Алиев обсудили «региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия». «Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств», — уточнил Зеленский.

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