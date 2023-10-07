Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Армении

По ее данным, украинский флаг был вывешен на фасаде здания мэрии Вьена в феврале 2022 года.
Как указали в мэрии, решение снять флаг было принято в связи с заявлениями президента Украины после его телефонного разговора с президентом Азербайджана.
В частности, «вызывают вопросы недавние заявления украинского президента в разговоре в Алиевым, касающиеся приверженности принципам суверенитета и территориальной целостности государств» в контексте нарушений прав человека, которые, по мнению муниципалитета, происходят в Нагорном Карабахе. Городские власти считают «невозможным игнорировать тот факт, что Азербайджан использовал продажу газа для финансирования военных действий против Армении».
Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что 4 октября он и Алиев обсудили «региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия». «Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств», — уточнил Зеленский.