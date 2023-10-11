Сенаторы проводили Мизулину, вручив ей почетный знак Совета Федерации

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила почетный знак верхней палаты за заслуги в развитии парламентаризма Елене Мизулиной, которая представляла в Совфеде Омскую область, проработала в парламенте 30 лет и полномочия которой истекли в сентябре.
«Я это говорю всем сенаторам, кто уходит, и бывших сенаторов, наверное, не бывает, что Совет Федерации — это и ваш дом. У вас здесь много друзей и коллег, много общего. Мы всегда будем рады видеть вас в Совете Федерации. Я хотела бы выполнить поручение сенаторов и вручить Елене Борисовне Мизулиной нашу главную награду — почетный знак Совета Федерации за заслуги в развитии парламентаризма», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула, что несмотря на то, что все сенаторы очень разные и у каждого есть свои плюсы и минусы, положительные стороны и недостатки, она ценит в людях такие качества, как профессионализм, настойчивость в достижении результатов, трудолюбие. «Если говорить о Елене Борисовне Мизулиной, то это действительно профессионал высочайшего класса, это блистательный юрист, это человек, который большую часть своей жизни посвятил парламентской деятельности в Госдуме и в Совете Федерации. У нее есть свой стержень, у нее есть свое видение, позиция, которую она всегда принципиально отстаивает», — сказала председатель Совфеда.
Она добавила, что Мизулина сделала очень много хорошего по совершенствованию и модернизации законодательства в сфере семьи, детей и в иных направлениях. «Решение, естественно, принимают субъекты федерации, губернаторы, законодательные собрания, кого направлять в Совет Федерации, но тот срок, который вы проработали в Федеральном собрании, он достоин уважения. Вам спасибо огромное за вашу работу», — сказала Матвиенко, обращаясь к Мизулиной.
Она выразила уверенность в том, что профессионализм и опыт Мизулиной «безусловно будут востребованы» и пожелала ей дальнейших успехов.
Сама Мизулина в ответном слове была лаконична, поблагодарила Матвиенко, Совет палаты и комитет по конституционному законодательству и госстроительству за «высокую профессиональную оценку парламентского труда». «Уважаемые сенаторы, я благодарю вас за совместную работу, солидарность и поддержку. Спасибо», — сказала она.
Мизулина является доктором юридических наук. В разные годы жизни работала в суде, в Ярославском государственном педагогическом институте им. К. Д. Ушинского. С 1993 по 1996 годы была депутатом Совета Федерации РФ первого созыва. Полномочия сенатора были прекращены 15 января 1996 года в связи с избранием в Госдуму. С 2004 по 2007 года была заместителем начальника правового управления аппарата Госдумы. Одновременно являлась постоянным представителем Государственной думы в Конституционном суде РФ.
С сентября по декабрь 2007 года была советником председателя Совета Федерации РФ Сергея Миронова. В 2007—2015 годы работала депутатом Госдумы V и VI созывов. Выступила автором законопроектов о запрете усыновления российских детей гражданами США (т. н. закон Димы Яковлева), о запрете нецензурной лексики, о борьбе с пропагандой гомосексуализма, о декриминализации побоев.
В 2015 году была наделена полномочиями сенатора от Омской области, где проработала до сентября 2023 года.