17:47 (мск), источник: ТАСС
Путин назвал «чушью собачьей» заявления о причастности России к подрыву Balticconnector
Президент РФ считает, что такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».
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БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией — «чушь собачья», заявил президент РФ Владимир Путин.
«Чушь собачья», — сказал он, отвечая на вопрос о «следе России» в этом инциденте. «Я даже не знал, что он существует, этот трубопровод. Насколько мне в “Газпроме” сказали, он не так защищен, как наши “[Северные] потоки”, — отметил глава государства.
«Поэтому там могло что угодно [произойти]», — указал Путин. Он перечислил и возможные причины утечки в газопроводе — «могла технологическая [ситуация] быть, могли задеть крюком или якорем, могло быть землетрясение». «Я не знаю, пускай расследуют, нас же никуда не подпускают, ни к каким расследованиям», — добавил Путин.
Путин считает, что заявления о якобы причастности России к ЧП на газопроводе призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков». «Президент [Финляндии Саули] Ниинистё — грамотный, умный человек. Он не может не понимать, что такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении “Северных потоков”, отвлечь внимание на это, вот и все», — сказал российский лидер.
Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.
Газопровод Balticconnector проложен между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Его протяженность по дну Балтийского моря составляет почти 80 км, по суше в Эстонии — 55 км, в Финляндии — 21 км. Пропускная способность — до 2,6 млрд куб. м в год. Эстония и Финляндия заявили, что приостановка работы газопровода не повлияет на их энергетическую безопасность.