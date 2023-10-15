22:27 (мск), источник: ТАСС
В Польше по итогам выборов лидирует партия Качиньского с 36,8% голосов
Такой результат не позволит партии власти получить в 460-местном парламенте большинство.
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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует по итогам парламентских выборов с 36,8% голосов. Об этом свидетельствуют итоги экзитпола, обнародованные Польским телевидением после закрытия участков.
Такой результат не позволит партии власти получить в 460-местном парламенте большинство, которым она располагала в последние восемь лет своего правления. Качиньскому теперь придется искать партнера для формирования правящей коалиции.
Пять политических объединений проходят в парламент Польши по итогам выборов — экзитпол.
Итоги парламентских выборов в Польше позволяют оппозиции объединить голоса и претендовать на право сформировать правительство — экзитпол.