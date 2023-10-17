Президент Вьетнама заявил Путину о приоритете развития отношений с Россией

Открывая встречу, Владимир Путин напомнил, что в следующем году исполняется 30 лет со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом (документ был подписан в июне 1994 года). «Но отношения между Россией и Вьетнамом, конечно, имеют гораздо более глубокие корни. И нет необходимости говорить, насколько близки были наши народы и как это складывалось на протяжении предыдущих десятилетий», — отметил российский президент (цитата по сайту Кремля).
Обсуждая развитие торговых связей двух стран, Путин заявил, что потенциал в этой сфере еще не раскрыт. Он признал, что в прошлом году произошел спад двусторонней торговли. «Но в этом году мы наблюдаем определенную корректировку в сторону повышения, рост составил за первые шесть месяцев текущего года 6,6%», — выразил надежду президент.
Во Ван Тхыонг подчеркнул, что Вьетнам желает развивать отношения с Россией «по существу и эффективно».Он отметил, что в своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом. «В сердце многих вьетнамцев и в моем сердце всегда хранится образ красивого пейзажа России, образ о русском характере, образ о добрых русских людях. Все это мы получали и почувствовали, когда мы посещали и учились в России», — подчеркнул Во Ван Тхыонг.
Для обсуждения сотрудничества двух стран Во Ван Тхыонг предложил Владимиру Путину совершить официальный визит во Вьетнам. «Я считаю, что ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа», — добавил он.
Встреча Владимира Путина и Во Ван Тхыонга проходит в преддверии форума «Один пояс — один путь». Кроме переговоров с президентом Вьетнама у Путина также запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.