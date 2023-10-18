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Визит Путина в Китай
06:36 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что РФ и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на открытии третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Пекине.

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Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития.

Владимир Путин
президент России

О Севморпути

РФ приглашает заинтересованные страны к развитию Севморпути, где навигация скоро станет круглогодичной, также заявил президент России.

«Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше — мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии», — сказал глава российского государства на форуме «Один пояс — один путь».

«Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение», — заверил Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что «уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной».

Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут в российской Арктике, который проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово), соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Длина СМП от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения — 5,6 тыс. км. На трассе СМП находится свыше 50 портов. Маршрут через СМП почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.

В 1991 году Северный морской путь был открыт для международного судоходства. В 2013 году вступил в силу федеральный закон, по которому были законодательно закреплены границы СМП. В 2018 году полномочия по развитию Северного морского пути получила госкорпорация «Росатом».

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