Верховная рада одобрила в первом чтении запрет УПЦ на Украине

Законопроект в первом чтении одобрен 260 голосами. 15 человек выступили против, 2 воздержались, 17 не голосовали, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. Депутаты встретили результаты голосования аплодисментами.
УПЦ сталкивается с проблемами с начала российской военной операции на Украине. Несколько регионов самостоятельно запретили деятельность церкви на своей территории. В монастырях УПЦ проходили обыски, монахов пытаются через суд выселить из Киево-Печерской лавры.
Законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций ранее критиковало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Управление также высказывалось против других связанных с вероисповеданием законопроектов, которые рассматриваются на Украине. УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства, направленные против УПЦ, могут носить дискриминационный характер.