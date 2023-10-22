«По словам одного из американских чиновников, ракеты были отправлены тайно в распоряжение Украины, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Москве ранее была известна дальность полета и способности этих ракет, как и сами планы Белого дома предоставить их ВСУ. При этом все эти поставки оказывают крайне небольшое влияние на ход боевых действий в бывшей советской республике.
«Фактор внезапности почти никогда не срабатывал — удивить русских, по большому счету, так и не удалось», — отмечает автор статьи.
Кроме того, даже украинские и западные военные эксперты оценивают вероятность победы Киева в конфликте как практически нулевую. У России есть чем ответить и чем уничтожать вооружения, передаваемые киевскому режиму, причем ей даже не нужно для этого пускать в ход свои наиболее эффективные и новейшие образцы, пишет Farda.
На этой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.
Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу. Но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.