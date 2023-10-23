Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире

«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире», — отметил бывший хозяин Белого дома. Трамп пообещал в случае избрания президентом «очистить, отремонтировать и восстановить» город.
Ранее экс-президент раскритиковал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена за миграционную политику, в результате которой США превратились в «свалку». Политик отмечал, что американские города «наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками».
Выборы президента США пройдут в 2024 году. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост.