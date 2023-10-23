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15:35 (мск), источник: © РИА Новости

RMC: спецслужбы Франции обвинили российские СМИ в психозе жителей из-за клопов

ПАРИЖ, 23 окт — РИА Новости. Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали «психозу» жителей из-за распространения постельных клопов, сообщила телерадиокомпания BFM TV. По данным журналистов, гипотеза о «роли России» серьезно рассматривается в разведсообществе. Власти даже организовали межведомственное совещание на фоне роста числа публикаций о появлении вредителей в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях.

Источник: AP 2023

Как отмечает СМИ, новости вызвали у французов «психоз». Спецслужбы считают, что это произошло не без участия российских медиа, «подпитывавших тему».

По утверждению BFM TV, несколько публикаций были недостоверными и основывались на искаженных или несуществующих материалах французских СМИ. Например, указывалось, что из-за санкций против России и запрета на импорт во Франции не оказалось необходимых химикатов, чтобы потравить насекомых. В других публикациях утверждалось, что приток огромного числа переселенцев с Украины способствовал прибытию насекомых в Европу, замечают журналисты, утверждая, что все эти данные российские СМИ взяли из якобы несуществующей французской статьи.

В то же время авторы репортажа признали, что непосредственно к наплыву насекомых Россия не имеет никакого отношения, а сама проблема остается нерешенной десятки лет.

«По правде говоря, уже более 20 лет в нашей стране наблюдается регулярный рост числа этих вредителей», — говорится в материале.

Отмечается также, что сообщения о нашествии клопов, которые начались с публикаций пользователей в социальных сетях, заснимавших ползучих в метро и кинотеатрах, вызвали волну публикаций прежде всего во французской прессе, а затем и во всех международных СМИ.

«Профсоюз специалистов по дезинсекции сообщил, что отвечал на запросы BBC, New York Times, СМИ из Европы. Медиа по всему миру представляли Францию как зараженное государство. Марокко и Алжир даже потребовали дезинфицировать корабли, прибывающие из Франции», — отметило СМИ.

Однако на их роль в поддержании истерии, способствующей резкому росту обращений к дезинсекторам, французская разведка при этом не указывает.

На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.

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