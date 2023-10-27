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05:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Страны ЕС не смогли согласовать выделение €50 млрд Украине

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) не смогли договориться об увеличении бюджета сообщества на 2024−2027 годы. В проект должна была войти долгосрочная поддержка Украины, что предполагает выделение ей еще €50 млрд.

Источник: AP 2023
«После углубленного обмена мнениями о предлагаемом пересмотре многолетней финансовой программы на 2021−2027 годы Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего соглашения к концу года», — сказано в итоговом заявлении (цитата по ТАСС).

Пакет помощи Украине блокирует Венгрия, которая на этой неделе также наложила вето на предоставление Киеву €500 млн из Европейского фонда мира. Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что пока нет достаточных оснований для одобрения дополнительной финансовой помощи Украине. Его советник Балаж Орбан утверждает, что часть выделенных Киеву денег оказалась в «коррупционных каналах».

Лаура Кеффер

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