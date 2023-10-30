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Палестино-израильский конфликт
00:15 (мск), источник: ТАСС

Глава Дагестана назвал нарушением закона инцидент в аэропорту Махачкалы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ситуация, произошедшая в аэропорту Махачкалы, является грубым нарушением закона, она получит соответствующую оценку правоохранительных органов, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Источник: РИА "Новости"

«Действия тех, кто собрался в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона. Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт. Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что участники акции «своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику».

«Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов. И это обязательно будет сделано», — подчеркнул Меликов.

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