Глава Дагестана назвал нарушением закона инцидент в аэропорту Махачкалы

«Действия тех, кто собрался в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона. Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт. Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — написал Меликов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что участники акции «своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику».
«Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов. И это обязательно будет сделано», — подчеркнул Меликов.