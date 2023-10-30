В Китае отметили совпадение позиции с Россией в военной сфере

«У нас уже сложилась добрая традиция взаимно принимать участие в главных и важных многосторонних мероприятиях, которые проводятся на территориях Китая и России», — сказал Чжан Юся, начиная переговоры, состоявшиеся на полях X Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Китае.
«Товарищ министр, вы — большой друг китайского народа, китайских вооруженных сил», — отметил он, обращаясь к главе российского военного ведомства.
Чжан Юся напомнил, что их первая встреча с Шойгу состоялась в 2012 году. «С того момента мы часто встречались. Сегодня у нас 10-я, юбилейная встреча. Могу отметить, что за это время наши предложения, наши замыслы всегда совпадают. И очень приятно отметить, что наши договоренности в очень большой степени способствуют развитию наших двусторонних отношений в военной сфере», — подчеркнул он.