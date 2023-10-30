Главное
Палестино-израильский конфликт
07:12 (мск), источник: ТАСС

В Китае отметили совпадение позиции с Россией в военной сфере

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Позиции Китая и России в военной сфере всегда совпадают, и это способствует развитию двусторонних отношений в этой области. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Пекине.

Источник: РИА "Новости"

«У нас уже сложилась добрая традиция взаимно принимать участие в главных и важных многосторонних мероприятиях, которые проводятся на территориях Китая и России», — сказал Чжан Юся, начиная переговоры, состоявшиеся на полях X Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Китае.

«Товарищ министр, вы — большой друг китайского народа, китайских вооруженных сил», — отметил он, обращаясь к главе российского военного ведомства.

Чжан Юся напомнил, что их первая встреча с Шойгу состоялась в 2012 году. «С того момента мы часто встречались. Сегодня у нас 10-я, юбилейная встреча. Могу отметить, что за это время наши предложения, наши замыслы всегда совпадают. И очень приятно отметить, что наши договоренности в очень большой степени способствуют развитию наших двусторонних отношений в военной сфере», — подчеркнул он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 У России имеется самая разрушительная в мире неядерная авиабомба, которую прозвали "папой всех бомб"
Он станет единственным человеком, называющим главу государства на "ты" во время пленумов ЦК КПСС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Шойгу Сергей