01:39 (мск), источник: ТАСС
СМИ: израильская армия штурмует сектор Газа с пяти направлений
Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун».
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РАБАТ, 1 ноября. /ТАСС/. Израильская армия штурмует палестинский сектор Газа с пяти направлений. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По его данным, ожесточенные столкновения между израильскими военными и палестинскими группировками идут на севере сектора Газа. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун».
О потерях сторон пока не сообщается.
Как отмечает Al Arabiya, действия сухопутных сил Израиля ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами сектора Газа.