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14:29 (мск), источник: РБК

Госдума лишила двух депутатов мандатов

Василия Власова лишили мандата за многочисленные прогулы. Вадим Белоусов сохранял место в Госдуме до сегодняшнего дня несмотря на приговор суда и объявление в розыск.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Государственной думы проголосовали за лишение полномочий двух своих коллег — члена фракции ЛДПР Василия Власова и представляющего «Справедливую Россию — За правду» Вадима Белоусова, сообщает пресс-служба нижней палаты. Обсуждение и голосование прошло в закрытом режиме.

Накануне комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для прекращения полномочий двух депутатов. Предложение было поддержано комиссией по мандатным вопросам.

Власову вину поставили неисполнение обязанностей в течение 30 и более дней. Как сообщил источник «Интерфакса», он, например, не посещал заседания комиссии по регламенту, членом которой он является, более 40 дней. Сам Власов утверждает, что дистанционно участвовал в заседаниях и голосованиях комиссии.

По мнению 28-летнего Власова, за его исключением из депутатского корпуса стоит ЛДПР. По его словам, вопросы к нему появились после его обращения на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с предложением проверить местонахождение депутатов, «кто где находится».

Белоусов находится в розыске. Еще в 2022 году суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше ₽3 млрд. Депутата, который с обвинениями не согласился, заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 тыс. руб. и лишили ордена «За заслуги перед Отечеством». Попытки защиты Белоусова оспорить это решение ни к чему не привели, однако до сих пор он числился депутатом.

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