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21:36 (мск), источник: © РИА Новости

Путин призвал готовиться к усилению западных санкций

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Sputnik.md

«Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнёры, уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

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