Антонов заявил о фронтальном наступлении США на Россию

«Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России», — заявил дипломат, его комментарий опубликован в Telegram-канале российского посольства в США.
По его словам, «как бы ни старались злопыхатели, отечественная экономика выстояла». «А возможности санкционной агрессии против нас во многом исчерпаны. Этот факт еще раз подтверждается при анализе нынешнего пакета антироссийских санкций», — отметил Антонов.
По мнению дипломата, Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, причем в ущерб собственным интересам, и, скорее всего, будут усиливать давление такого рода по мере приближения мартовских президентских выборов в РФ.
По его словам, «случилось ровно то, о чем неоднократно предупреждал президент России Владимир Путин».
«Крайний раз — на совещании по экономическим вопросам от 1 ноября. Действительно, санкционное давление США продолжает усиливаться. За прошедшие годы американская администрация сделала буквально все, чтобы свернуть взаимовыгодное российско-американское сотрудничество в торгово-экономической сфере. Причем Вашингтон делает это в ущерб своим интересам», — отметил дипломат.
«Мы готовы к такому развитию ситуации», — подтвердил посол. «Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей. А главное, разумеется, — расшатать внутреннее единство в Российской Федерации. С большой долей уверенности можно предположить, что давление США будет усиливаться по мере движения нашего общества к важному политическому событию — мартовским выборам президента России», — подчеркнул Антонов.
Москва реагирует на различные антироссийские выпады коллективного Запада с упреждением, отметил посол. «Мы прекрасно отдаем себе отчет, с кем имеем дело на международной арене. Действуем спокойно, уверенно. Реагируем на антироссийские выпады с опережением. Обеспечиваем стабильную работу нашей экономики. Демонстрируем надежность Российской Федерации в качестве ответственного внешнеторгового партнера», — указал он.
«При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены», — резюмировал Антонов.