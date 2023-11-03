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03:54 (мск), источник: ТАСС

Антонов заявил о фронтальном наступлении США на Россию

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, однако урон от различных санкций коллективного Запада в отношении Москвы куда больше для него самого, чем для РФ. Это подчеркнул в четверг в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы посол России в США Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

Вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву.

Анатолий Антонов
посол РФ в США

«Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России», — заявил дипломат, его комментарий опубликован в Telegram-канале российского посольства в США.

По его словам, «как бы ни старались злопыхатели, отечественная экономика выстояла». «А возможности санкционной агрессии против нас во многом исчерпаны. Этот факт еще раз подтверждается при анализе нынешнего пакета антироссийских санкций», — отметил Антонов.

Об усилении давления

По мнению дипломата, Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, причем в ущерб собственным интересам, и, скорее всего, будут усиливать давление такого рода по мере приближения мартовских президентских выборов в РФ.

По его словам, «случилось ровно то, о чем неоднократно предупреждал президент России Владимир Путин».

«Крайний раз — на совещании по экономическим вопросам от 1 ноября. Действительно, санкционное давление США продолжает усиливаться. За прошедшие годы американская администрация сделала буквально все, чтобы свернуть взаимовыгодное российско-американское сотрудничество в торгово-экономической сфере. Причем Вашингтон делает это в ущерб своим интересам», — отметил дипломат.

«Мы готовы к такому развитию ситуации», — подтвердил посол. «Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей. А главное, разумеется, — расшатать внутреннее единство в Российской Федерации. С большой долей уверенности можно предположить, что давление США будет усиливаться по мере движения нашего общества к важному политическому событию — мартовским выборам президента России», — подчеркнул Антонов.

О реакции Москвы

Москва реагирует на различные антироссийские выпады коллективного Запада с упреждением, отметил посол. «Мы прекрасно отдаем себе отчет, с кем имеем дело на международной арене. Действуем спокойно, уверенно. Реагируем на антироссийские выпады с опережением. Обеспечиваем стабильную работу нашей экономики. Демонстрируем надежность Российской Федерации в качестве ответственного внешнеторгового партнера», — указал он.

«При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены», — резюмировал Антонов.

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