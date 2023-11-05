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Палестино-израильский конфликт
06:04 (мск), источник: © РИА Новости

В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на «важную должность»

ГРОЗНЫЙ, 5 ноя — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил пятнадцатилетнего Адама Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы Чечни.

Источник: соцсети

«От всей души поздравляю… Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР», — написал Дудаев в Telegram-канале.

Министр отметил, что Адам Кадыров проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, который готов «заступаться за религию». «В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере», — добавил он.

Ряд чеченских чиновников также поздравили Адама Кадырова с назначением, однако никто из них не указал, о какой конкретно должности идёт речь.

В октябре Адаму Кадырову присвоили звание героя Чечни, Рамзан Кадыров также сообщил, что ему вручат орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», 25 октября ему был вручен орден «Дуслык», вторая по значимости награда в Татарстане. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком Адама.

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