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6 ноября, новости Молдовы, источник: РИА Новости

Действующий мэр Кишинева лидирует на выборах главы города

ЦИК: действующий мэр Кишинева лидирует на выборах главы города с 52,56%

КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Действующий мэр Кишинева, лидер партии «Движение национальной альтернативы» Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы после обработки половины протоколов с избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК.

По информации Центризбиркома, Чебан набирает 52,56 процента голосов.

На втором месте оказался представитель правящей партии «Действие и солидарность» Лилиан Карп с 27,16 процента голосов.

В воскресенье жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Выборы в каждом из населенных пунктов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).

Мэров населенных пунктов выбирают в рамках прямого голосования. Если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50 процентов голосов в первом туре, то второй пройдет через две недели — 19 ноября. Выборы советников проходят по пропорциональной избирательной системе, то есть по спискам партий.

На пост градоначальника Кишинева претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Чебаном и Карпом.

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