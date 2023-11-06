6 ноября, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Ташкенте состоится очередной саммит ОЭС — дата
Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет под председательством Шавката Мирзиёева.
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте
В мероприятии, которое пройдет под председательством Шавката Мирзиёева, ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
Участники рассмотрят вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности данной многосторонней структуры.
В рамках программы саммита глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.
Напомним, что Организация экономического сотрудничества основана в 1985 году с постоянно действующим секретариатом в городе Тегеране.
Узбекистан является членом ОЭС с 1992 года.