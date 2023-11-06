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6 ноября, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Ташкенте состоится очередной саммит ОЭС — дата

Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет под председательством Шавката Мирзиёева.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте 8—9 ноября состоится 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В мероприятии, которое пройдет под председательством Шавката Мирзиёева, ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

Участники рассмотрят вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности данной многосторонней структуры.

В рамках программы саммита глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним, что Организация экономического сотрудничества основана в 1985 году с постоянно действующим секретариатом в городе Тегеране.

Узбекистан является членом ОЭС с 1992 года.

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Шавкат Мирзиеев