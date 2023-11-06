Президент Италии Серджо Маттарелла посетит Узбекистан

9 ноября, завершив свой визит в Южную Корею, Маттарелла прибудет в Узбекистан.
«В нынешней международной обстановке сотрудничество с Узбекистаном имеет для Италии большое стратегическое значение, особенно в связи со стратегическим положением страны и с учетом тесных исторических связей Европы и Востока, а также крупных стран региона — России и Китая. Именно в этом контексте Рим поможет Узбекистану сохранить свою автономию и укрепить отношения с Западом», —говорится в сообщении.
10 ноября в Ташкенте главы Италии и Узбекистана проведут переговоры, посвященные защите инвестиций и сотрудничеству в сферах науки и культуры.
В этот же день президент Италии совершит визит в Туринский политехнический институт, чтобы подвести итоги образовательного обмена и оценить новые области потенциального сотрудничества в экономической и технологической областях..
Визит завершится 11 ноября в Самарканде, где Италия присутствует с археологической миссией.