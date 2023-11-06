Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Президент Италии Серджо Маттарелла посетит Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Италии Серджо Маттарелла с 9 по 11 ноября посетит нашу страну. Визит будет проходить в Ташкенте и Самарканде, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на итальянскую газету Nova News.

Источник: Podrobno.uz

9 ноября, завершив свой визит в Южную Корею, Маттарелла прибудет в Узбекистан.

«В нынешней международной обстановке сотрудничество с Узбекистаном имеет для Италии большое стратегическое значение, особенно в связи со стратегическим положением страны и с учетом тесных исторических связей Европы и Востока, а также крупных стран региона — России и Китая. Именно в этом контексте Рим поможет Узбекистану сохранить свою автономию и укрепить отношения с Западом», —говорится в сообщении.

10 ноября в Ташкенте главы Италии и Узбекистана проведут переговоры, посвященные защите инвестиций и сотрудничеству в сферах науки и культуры.

В этот же день президент Италии совершит визит в Туринский политехнический институт, чтобы подвести итоги образовательного обмена и оценить новые области потенциального сотрудничества в экономической и технологической областях..

Визит завершится 11 ноября в Самарканде, где Италия присутствует с археологической миссией.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Silk Road Samarkand представляет туристический потенциал Узбекистана на выставке Лондоне
Не так страшен грипп, как его осложнения. При этом вакцина эффективна в 90 процентах случаев – Минздрав
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта