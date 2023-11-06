Путин приедет в Казахстан по приглашению Токаева 9 ноября

Как сообщила пресс-служба Акорды в Telegram, президент РФ Владимир Путин прилетит в Астану с официальным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9 ноября.
«В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае», — говорится в сообщении.
Напомним, что в последний раз Путин посещал Астану в октябре прошлого года — тогда в столице с его участием был запланирован ряд мероприятий: VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседание Совета глав государств СНГ и саммит «Центральная Азия — Россия».
При этом Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин виделись в начале прошлого месяца в России, на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр». На торжественном мероприятии также присутствовал глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. К слову, в тот день, 7 октября, Путину исполнился 71 год.