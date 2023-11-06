Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась — Балицкий

«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, полностью остановлено», — цитирует Балицкого РИА Новости.
По его словам, нынешние бои под Работино, частично на Щербаках и на Времевском выступе — «агония украинского режима». Планы противника пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Сейчас противник в большей степени атакует малыми группами, не используя бронетехнику, добавил губернатор.
«Заказчиками всего этого “мясного штурма” являются английские и американские, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику», — констатировал губернатор.
Ранее главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, а также фактическую невозможность «глубокого и красивого прорыва» ВСУ и провал затеи дойти до Крыма.
Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. При этом ВСУ несут колоссальные потери. Президент России Владимир Путин ранее констатировал, что контрнаступление Украины провалилось.