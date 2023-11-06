14:34 (мск), источник: Ведомости
Кремль: Путин еще не объявлял об участии в выборах 2024 года
Президент России Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в президентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Путин якобы принял решение баллотироваться на выборах в марте 2024 г.
12 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) не стал говорить об участии в президентских выборах и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения.