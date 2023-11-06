Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке

Он зашел в зал молча, со слегка потрёпанной прической, в синем костюме и голубой рубашке. Экс-президент выглядит раздосадованным.
Перед тем, как прибыть в в суд, Трамп вновь написал в своей соцсети TRUTH, что данное дело «спровоцировано его политическим оппонентом… Джо Байденом с целью вмешательства в выборы».
В зале также присутствует генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
Сейчас Трамп отвечает на вопросы обвинения по поводу его компании Trump Organisation.
Генпрокурор штата Нью-Йорк ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.