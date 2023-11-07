03:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор Иркутской области прокомментировал задержание мэра Катангского района
В отношении мэра завели уголовное дело из-за подозрение во взяточничестве.
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Мэра Катангского района Сергея Юрьевича Чонского задержали из-за подозрения во взяточничестве. По версии следствия, в 2023 году он получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставленные преимущества на аукционах и заключения договоров на поставки дизельного топлива. Об этом пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
— Известно, что следователи возбудили в отношении мэра уголовное дело. Наша главная задача теперь проверить, имеются ли топливные ресурсы на территории района для прохождения зимнего периода, — пишет глава Приангарья.
Для контроля ситуации на территорию Катангского района направили специалистов регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным для взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.