Лукашенко: идеалы Великого Октября по-прежнему актуальны и значимы

«Минуло более ста лет с момента событий Великого Октября, а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы. И сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом, — говорится в поздравлении. — Поэтому нам нельзя забыть, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. Преодолев в нелегком двадцатом столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира».
Глава государства выразил уверенность в том, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, белорусы создают мирное будущее для детей и внуков.
«Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия», — добавил Александр Лукашенко.
Поздравление Президента Беларуси с Днем Октябрьской революции
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем Октябрьской революции.
Минуло более ста лет с момента событий Великого Октября, а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы.
И сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом.
Поэтому нам нельзя забыть, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. Преодолев в нелегком двадцатом столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира.
Убежден, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, мы создаем мирное будущее наших детей и внуков.
Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.