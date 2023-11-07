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07:10 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко: идеалы Великого Октября по-прежнему актуальны и значимы

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Минуло более ста лет с момента событий Великого Октября, а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы. И сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом, — говорится в поздравлении. — Поэтому нам нельзя забыть, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. Преодолев в нелегком двадцатом столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира».

Глава государства выразил уверенность в том, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, белорусы создают мирное будущее для детей и внуков.

«Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия», — добавил Александр Лукашенко.

Поздравление Президента Беларуси с Днем Октябрьской революции

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Октябрьской революции.

Минуло более ста лет с момента событий Великого Октября, а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы.

И сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом.

Поэтому нам нельзя забыть, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. Преодолев в нелегком двадцатом столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира.

Убежден, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, мы создаем мирное будущее наших детей и внуков.

Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.

Александр Лукашенко.

7 ноября 2023 года.

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