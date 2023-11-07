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07:35 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Рустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан

В программе рабочего визита Раиса Татарстана — встреча с руководством Каракалпакстана и посещение ряда предприятий.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Накануне Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Каракалпакстан, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Раиса Татарстана.

В международном аэропорту Нукуса Рустама Минниханова встретили председатель парламента Каракалпакстана Аманбай Орынбаев и председатель Совета Министров Каракалпакстана Фарход Эрманов.

Сегодня делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым посетит ряд предприятий. Также состоится рабочая встреча с руководством Каракалпакстана.

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