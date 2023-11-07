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08:05 (мск), источник: Lenta.Ru

США пригласили Россию и остальные страны АТЭС на саммит в Сан-Франциско

США пригласили всех участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Россию, на саммит в Сан-Франциско 15—17 ноября. Об этом заявил старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров. Обязательство, которое мы на себя взяли, когда предложили принять АТЭС в 2023 году, заключалось в том, что мы будем выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы», — сказал он.

Ранее в Госдепартаменте США пообещали, что будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России на саммите АТЭС. При этом Вашингтон четко дал понять, что участие в АТЭС в текущем году будет проходить «в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций».

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