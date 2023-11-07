09:52 (мск), источник: Нижегородская правда
Спецподразделение «Родня» Захара Прилепина взломало сайт президента Украины
Захар Прилепин отметил, что взлом сайта впервые продемонстрировал дополнительные возможности «Родни».
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Созданное в Нижнем Новгороде спецподразделение «Родня» взломало сайт президента Украины, сообщает пресс-служба штаба Захара Прилепина.
Специалисты заменили биографию Владимира Зеленского на фотографию бойца батальона с позывным «Фальцет» на фоне флага «Родни» и данные о его избрании на должность президента.
Захар Прилепин отметил, что спецподразделение является технологичным, а взлом сайта президента Украины впервые продемонстрировал дополнительные возможности «Родни».
«Благодаря работе Центра анализа военных технологий, созданного Штабом ЗП при поддержке Нижегородской области, “Родня” еще не раз удивит», — обещал он.
Напомним, «Родня» — это батальон для участия в СВО, созданный в Нижнем Новгороде Захаром Прилепиным. Подразделение построено на идейных принципах. Среди них — 100% выполнение задач, железная дисциплина, лозунги «Ни шагу назад», идеологическая близость, боевой опыт и способность стойко переносить тяготы службы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Прилепин опубликовал памятный пост спустя полгода после покушения на него на Бору.