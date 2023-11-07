09:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Центр Самары сковали пробки из-за перекрытия дорог 7 ноября
В Самаре перекрыли центр города из-за парада Памяти на площади Куйбышева.
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Во вторник, 7 ноября 2023 года, утром центр Самары оказался скован пробками. Все дело в том, что ряд улиц перекрыли из-за парада Памяти на площади Куйбышева. Туда уже пригнали военную технику, а по периметру стоят сотрудники полиции.
Проехать нельзя будет по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской, по Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, по Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской и по Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской.
Также на этих же участках до 16:00 будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничение повлияет и на работу общественного транспорта. Так, автобусы № 24 будут ходить по скорректированному маршруту.
Напомним, мероприятие посвящено военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В этом году тема парада — «Герои и подвиги». Уже известна полная программа и приглашенные гости.