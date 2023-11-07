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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Центр Самары сковали пробки из-за перекрытия дорог 7 ноября

В Самаре перекрыли центр города из-за парада Памяти на площади Куйбышева.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 7 ноября 2023 года, утром центр Самары оказался скован пробками. Все дело в том, что ряд улиц перекрыли из-за парада Памяти на площади Куйбышева. Туда уже пригнали военную технику, а по периметру стоят сотрудники полиции.

Дороги перекрыли с 06:00, ограничение продлится до 15:00.

Проехать нельзя будет по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской, по Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, по Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской и по Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской.

Также на этих же участках до 16:00 будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничение повлияет и на работу общественного транспорта. Так, автобусы № 24 будут ходить по скорректированному маршруту.

Напомним, мероприятие посвящено военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В этом году тема парада — «Герои и подвиги». Уже известна полная программа и приглашенные гости.

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