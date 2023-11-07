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10:37 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Глава Минюста о Назарбаеве: У него есть гарантия неприкосновенности

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева есть гарантия неприкосновенности, сообщил министр юстиции Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«У него есть гарантия неприкосновенности и право на транспортное обслуживание, проживание. На семью оно не распространяется», — сказал министр в кулуарах правительства.

Журналисты также спросили министра о том, можно ли сказать, что казахстанское законодательство полностью очищено от норм, которые давали какие-то отдельные привилегии Нурсултану Назарбаеву и его семье?

«Эта работа продолжалась, и соответствующие поправки в законодательство проводились, но это все было логическое продолжение по реализации закона, который был принят ещё в январе. Ещё работа продолжается», — ответил министр юстиции.

Ранее на совместном заседании палат парламента депутаты в первом и втором чтениях приняли закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан “О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы”. Закон провозглашал Назарбаева лидером нации и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.

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