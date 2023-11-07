Глава Минюста о Назарбаеве: У него есть гарантия неприкосновенности

«У него есть гарантия неприкосновенности и право на транспортное обслуживание, проживание. На семью оно не распространяется», — сказал министр в кулуарах правительства.
Журналисты также спросили министра о том, можно ли сказать, что казахстанское законодательство полностью очищено от норм, которые давали какие-то отдельные привилегии Нурсултану Назарбаеву и его семье?
«Эта работа продолжалась, и соответствующие поправки в законодательство проводились, но это все было логическое продолжение по реализации закона, который был принят ещё в январе. Ещё работа продолжается», — ответил министр юстиции.
Ранее на совместном заседании палат парламента депутаты в первом и втором чтениях приняли закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан “О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы”. Закон провозглашал Назарбаева лидером нации и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.